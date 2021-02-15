"Тоттенхэм" не собирается увольнять Моуринью

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"Тоттенхэм" не собирается увольнять Моуринью

Руководство "Тоттенхэма" пока не планирует расставаться с главным тренером команды Жозе Моуринью.

По информации The Athletic, лондонский клуб на сегодняшний день не рассматривает вариант с увольнением португальца.

"Шпоры" потерпели 5 поражений в последних 6 матчах и опустились на 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

Контракт 58-летнего Моуринью с "Тоттенхэмом" рассчитан до июня 2023 года.

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