"Тоттенхэм" не сумел купить вундеркинда из "Фулхэма"

"Тоттенхэм" хочет купить защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" предложили за 17-летнего футболиста 27,5 миллионов евро, но "дачники" ответили отказом.

Стоит отметить, что Сессеньон вошёл в символическую сборную Чемпионшипа по итогам прошлого сезона, забив 5 голов и сделав 3 результативных передачи в 26 матчах турнира.

Не пропустите: "Тоттенхэм" сделал предложение по защитнику "Валенсии". | http://soccernews.ru