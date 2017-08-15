"Тоттенхэм" не сумел купить вундеркинда из "Фулхэма"

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"Тоттенхэм" не сумел купить вундеркинда из "Фулхэма"

"Тоттенхэм" хочет купить защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" предложили за 17-летнего футболиста 27,5 миллионов евро, но "дачники" ответили отказом.

Стоит отметить, что Сессеньон вошёл в символическую сборную Чемпионшипа по итогам прошлого сезона, забив 5 голов и сделав 3 результативных передачи в 26 матчах турнира. 

Не пропустите: "Тоттенхэм" сделал предложение по защитнику "Валенсии". | http://soccernews.ru

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