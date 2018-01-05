"Тоттенхэм" не сумел победить "Вест Хэм"

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"Тоттенхэм" не сумел победить "Вест Хэм"

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" разошлись миром. Счет открыл Педро Обианг, но в концовке поединка Сон Хын Мин восстановил равновесие. После этого матча "Тоттенхэм" занимает пятое место в Премьер-лиге. "Вест Хэм" находится на 15-й позиции.

"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" - 1:1 (0:1)
Голы: Обианг, 70 - 0:1, Сон Хын Мин, 84 - 1:1

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис (Льоренте, 82), Орье, Вертонген, Эриксен, Дайер (Ваньяма, 74), Сиссоко (Ламела, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Рид, Обианг, Райс, Лансини (Кэрролл, 85), Куяте, Нобл, Эрнандес (Айю, 65).

Не пропустите: Сон Хын Мин поучаствовал в 12 голах в последних девяти домашних матчах "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru

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