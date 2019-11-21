"Тоттенхэм" не выделит Моуринью денег на зимние трансферы

1 Теги тоттенхэмжозе моуринью

"Тоттенхэм" не выделит Моуринью денег на зимние трансферы

Новому наставнику "Тоттенхэма" Жозе Моуринью можно не строить планов на зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Guardian, руководство "шпор" оповестило португальца, что у клуба не будет зимой средств на покупку новых футболистов.

Напомним, что Моуринью подписал с лондонским клубом соглашение до 2023 года.

После 12 туров "шпоры" идут в АПЛ на 14-м месте, набрав 14 очков.

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Комментарии

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pashabaldin

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas

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