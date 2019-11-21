"Тоттенхэм" не выделит Моуринью денег на зимние трансферы

Новому наставнику "Тоттенхэма" Жозе Моуринью можно не строить планов на зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Guardian, руководство "шпор" оповестило португальца, что у клуба не будет зимой средств на покупку новых футболистов.

Напомним, что Моуринью подписал с лондонским клубом соглашение до 2023 года.

После 12 туров "шпоры" идут в АПЛ на 14-м месте, набрав 14 очков.

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