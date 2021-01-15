"Тоттенхэм" не заинтересован в продлении аренды Бэйла

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"Тоттенхэм" не заинтересован в продлении аренды Бэйла

Игра вингера Гарета Бэйла пока не впечатляет руководство лондонского "Тоттенхэма", пишет The Times.

По сведениям издания, боссы "шпор" на сегодняшний день считают нецелесообразным продление аренды 31-летнего футболиста или, тем более, его выкуп.

В связи с этим, скорее всего, летом звёздный валлиец вернётся в мадридский "Реал", с которым у него контракт до 2022 года.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за "Тоттенхэм" 12 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: "Тоттенхэм" интересуется защитником "Реала". | http://soccernews.ru
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