"Тоттенхэм" не заинтересован в продлении аренды Бэйла

Игра вингера Гарета Бэйла пока не впечатляет руководство лондонского "Тоттенхэма", пишет The Times.

По сведениям издания, боссы "шпор" на сегодняшний день считают нецелесообразным продление аренды 31-летнего футболиста или, тем более, его выкуп.

В связи с этим, скорее всего, летом звёздный валлиец вернётся в мадридский "Реал", с которым у него контракт до 2022 года.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за "Тоттенхэм" 12 матчей и забил 3 гола.

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