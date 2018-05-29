"Тоттенхэм" не заинтересован в возвращении Бэйла

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"Тоттенхэм" не заинтересован в возвращении БэйлаЛондонский "Тоттенхэм" не заинтересован в возвращении вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, "шпоры" не будут участвовать ближайшим летом в гонке за 28-летним игроком королевского клуба ввиду его высоких финансовых требований по зарплате и суммы, которую за него требуют "сливочные".

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Тоттенхэм" имеет право обратного выкупа Бэйла. | soccernews.ru

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