"Тоттенхэм" недоволен попытками "Реала" переманить игрока

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"Тоттенхэм" недоволен попытками "Реала" переманить игрока

В "Тоттенхэме" недовольны тем, что "Реал" пытается переманить полузащитника команды Кристиана Эриксена. Об этом утверждает AS.

По данным издания, президент английского клуба Даниэль Леви был в ярости, когда узнал, что "Реал" хочет предложить игроку перейти в команду. 

"Тоттенхэм" не собирается отпускать 26-летнего датчанина. Контракт футболиста рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 29 матчах и отметился 6 голами и 10 ассистами.  

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