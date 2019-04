"Тоттенхэм" необычным образом предложил фанатам выбрать лучшего игрока матча с "Манчестер Сити"

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити" (3:4), но вышел в полуфинал по сумме двух встреч.

После окончания матча в официальном твиттере лондонского клуба появился опрос с целью определить лучшего игрока матча.

Клуб предложил пять одинаковых вариантов ответа: "Все, все, все, все, все".

Who was your @eToro Man of the Match this evening? #UCL ⚪️ #COYS