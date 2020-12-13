"Тоттенхэм", несмотря на ничью, остался на первом месте

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"Тоттенхэм", несмотря на ничью, остался на первом месте"Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Кристал Пэлас" 1:1.

Ничья позволила команде Жозе Моуринью сохранить 1 строчку в таблице АПЛ. У "шпор" 25 очков. Столько же у "Ливерпуля", но у мерсисайдцев на 1 игру меньше. Лондонцы же занимают 11 место с 17 очками.

"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" 1:1 (0:1)

Голы: Кейн, 23 - 0:1, Шлупп, 81 - 1:1

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Клайн, ван Анхолт, Шлупп, Эзе (Таунсенд, 89), Куяте, Миливоевич (Ридевалд, 73), Макартур, Заа, Бентеке.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон (Дэвис, 84), Дайер, Ндомбеле (Ло Чельсо, 67), Сиссоко, Бергвейн (Алли, 85), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Кейн.

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