"Тоттенхэм", несмотря на ничью, остался на первом месте
"Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Кристал Пэлас" 1:1.
Ничья позволила команде Жозе Моуринью сохранить 1 строчку в таблице АПЛ. У "шпор" 25 очков. Столько же у "Ливерпуля", но у мерсисайдцев на 1 игру меньше. Лондонцы же занимают 11 место с 17 очками.
"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" 1:1 (0:1)
Голы: Кейн, 23 - 0:1, Шлупп, 81 - 1:1
"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Клайн, ван Анхолт, Шлупп, Эзе (Таунсенд, 89), Куяте, Миливоевич (Ридевалд, 73), Макартур, Заа, Бентеке.
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон (Дэвис, 84), Дайер, Ндомбеле (Ло Чельсо, 67), Сиссоко, Бергвейн (Алли, 85), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Кейн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18