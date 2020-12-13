"Тоттенхэм", несмотря на ничью, остался на первом месте

"Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Кристал Пэлас" 1:1.



Ничья позволила команде Жозе Моуринью сохранить 1 строчку в таблице АПЛ. У "шпор" 25 очков. Столько же у "Ливерпуля", но у мерсисайдцев на 1 игру меньше. Лондонцы же занимают 11 место с 17 очками.



"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" 1:1 (0:1)

Голы: Кейн, 23 - 0:1, Шлупп, 81 - 1:1

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Клайн, ван Анхолт, Шлупп, Эзе (Таунсенд, 89), Куяте, Миливоевич (Ридевалд, 73), Макартур, Заа, Бентеке.