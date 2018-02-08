"Тоттенхэм" - "Ньюпорт" - 2:0 (обзор)

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"Тоттенхэм" - "Ньюпорт" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/16 финала кубка Англии, в котором лондонский "Тоттенхэм" дома выиграл у "Ньюпорта".

Также читайте отчет об игре

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