"Тоттенхэм" обеспокоен будущим Почеттино

Руководство "Тоттенхэма" обеспокоено будущим главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает The Sun.

По сведениям издания, боссы "шпор" опасаются, что аргентинский специалист летом выразит желание уйти в другой клуб.

Переманить Почеттино готов мадридский "Реал", который может предложить ему серьёзную сумму на перестройку команду.

Контракт наставника с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2023 года, но "сливочные" готовы выкупить его за 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 млн евро).

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