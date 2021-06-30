"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера

Теги тоттенхэмнуну эшпириту санту

"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренераФото: твиттер "Тоттенхэма"

Португалец Нуну Эшпириту Санту возглавил "Тоттенхэм".

Как сообщает сайт клуба, с 47-летним специалистом заключено соглашение до 2023 года.

Последним клубом Нуну был "Вулверхэмптон", который он тренировал с 2017 по 2021 год.

По итогам минувшего сезона "Тоттенхэм" финишировал в АПЛ на седьмом месте, "Вулверхэмптон" - на 13-м.

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