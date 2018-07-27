"Тоттенхэм" объявил название нового 62-тысячного стадиона. Новая арена будет называться "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Первая игра на новом стадионе пройдет 27 августа. На поле выйдут дублирующие команды "Тоттенхэма" и "Брайтона".

Ранее "шпоры" проводили домашние матчи на 36-тысячном "Уайт Харт Лейн".

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