"Тоттенхэм" объявил о переходе Лукаса Моуры

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"Тоттенхэм" объявил о переходе Лукаса Моуры

Бразильский полузащитник ПСЖ Лукас Моура стал игроком "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 28 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с лондонским клубом до лета 2023 года.

25-летний Моура выступал за ПСЖ с 2013 года, провел за клуб 229 матчей и забил 46 голов. Ранее играл за "Сан-Паулу". За сборную Бразилии сыграл 36 матчей и забил 4 мяча. Четырехкратный чемпион Франции, трехкратный обладатель Кубка Франции, четырехкратный обладатель Кубка французской Лиги, пятикратный обладатель Суперкубка Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.

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