"Тоттенхэм" объявил о переходе Ндомбеле за 60 миллионов евро

Теги тоттенхэмлионтанги ндомбелетрансферы

"Тоттенхэм" объявил о переходе Ндомбеле за 60 миллионов евро 
Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро и она может увеличиться еще на 10 миллионов за счет бонусов. Футболист подписал с лондонским клубом контракт до лета 2025 года. 

22-летний Ндомбеле выступал за "Лион" с 2017 года. Всего за французский клуб он провел 96 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Амьен". За сборную Франции сыграл шесть матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 65 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" объявил о переходе бразильского таланта. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сенси стал игроком "Интера"

Сенси стал игроком "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов