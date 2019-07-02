"Тоттенхэм" объявил о переходе Ндомбеле за 60 миллионов евро 



Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро и она может увеличиться еще на 10 миллионов за счет бонусов. Футболист подписал с лондонским клубом контракт до лета 2025 года.

22-летний Ндомбеле выступал за "Лион" с 2017 года. Всего за французский клуб он провел 96 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Амьен". За сборную Франции сыграл шесть матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 65 миллионов евро.

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