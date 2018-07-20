"Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с основным игроком

Аргентинский полузащитник Эрик Ламела подписал новый контракт с "Тоттенхэмом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года.

26-летний Ламела выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года, провел за клуб 154 матча во всех турнирах и забил 23 гола. Ранее играл за "Ривер Плейт" и "Рому". За сборную Аргентины сыграл 23 матча и забил 3 мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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