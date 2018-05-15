"Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с защитником Санчесом

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"Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с защитником Санчесом
"Тоттенхэм" продлил контракт с колумбийским защитником Давинсоном Санчесом, сообщает официальный твиттер клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2024 года.

21-летний Санчес выступает за "Тоттенхэм" с 2017 года, провел за клуб 43 матча и забил 1 гол. Ранее играл за "Аякс" и "Атлетико Насьональ". За сборную Колумбии сыграл 8 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро. 

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