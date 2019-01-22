"Тоттенхэм" объявил о сроках восстановления Деле Алли

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли прошел углубленное медобследование в связи с повреждением подколенного сухожилия.

Как сообщил официальный твиттер "шпор", возвращение 22-летнего футболиста в строй стоит ожидать не ранее марта этого года. Напомним, что Алли травмировался в игре с "Фулхэмом" (2:1).

Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету семь голов и четыре ассиста в 25 играх.

Читайте также: Ибрагимович дал важный совет Кейну о дальнейшей карьере. | http://soccernews.ru