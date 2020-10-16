"Тоттенхэм" объявил о трансфере из "Суонси" защитника Джо Родона
"Тоттенхэм" купил центрального защитника "Суонси" Джо Родона. Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".
Контракт клуба с 22-летним игроком рассчитан до лета 2025 года. В новой команде он будет играть под 14-м номером. Сумма трансфера может составить 18 млн фунтов.
✍️ We are delighted to announce the signing of Joe Rodon on a permanent transfer from Swansea City, subject to international clearance. #WelcomeRodon ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 16, 2020
Родон - защитник сборной Уэльса. За команду он провел семь встреч.
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|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
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|Эвертон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Норвич Сити
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|18