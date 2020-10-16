"Тоттенхэм" объявил о трансфере из "Суонси" защитника Джо Родона

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"Тоттенхэм" объявил о трансфере из "Суонси" защитника Джо Родона

"Тоттенхэм" купил центрального защитника "Суонси" Джо Родона. Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".

Контракт клуба с 22-летним игроком рассчитан до лета 2025 года. В новой команде он будет играть под 14-м номером. Сумма трансфера может составить 18 млн фунтов.

Родон - защитник сборной Уэльса. За команду он провел семь встреч.

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