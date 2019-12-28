"Тоттенхэм" объявил о возвращении из аренды троих игроков

Сразу три игрока "Тоттенхэма" вернулись в клуб из аренды в других командах.

Как сообщает официальный сайт "шпор", со 2 января тренерский штаб снова сможет рассчитывать на Джека Кларка, Кэмерона Картер-Викерса и Казаю Стерлинга.

Футболисты провели первую половину сезона в "Лидсе", "Сток Сити" и "Донкастер Роверс" соответственно.

По итогам 19 туров "Тоттенхэм" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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