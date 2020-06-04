"Тоттенхэм" объявил о взятии многомиллионного кредита

"Тоттенхэм" решил воспользоваться государственной программой Великобритании по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт клуба, "шпоры" взяли кредит в банке на сумму 195 миллионов евро. Это связано с тем, что клуб оценил возможную потерю дохода на сумму более 220 миллионов евро за период до июня 2021 года.

Отмечается, что эти средства не будут направлены на трансферы. Они будут использованы для обеспечения финансовой гибкости и увеличения оборотного капитала. На данный момент в планах клуба диверсификация потоков дохода.

После 29 туров "Тоттенхэм" идет в АПЛ на восьмом месте.

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