"Тоттенхэм" объявил об аренде Ло Чельсо

"Тоттенхэм" арендовал хавбека "Бетиса" Джованни Ло Чельсо.

Как сообщает сайт "шпор", арендное соглашение рассчитано до следующего лета. Также у "Тоттенхэма" будет право выкупа футболиста.

"Тоттенхэм" заплатил за аренду 16 миллионов евро и сможет выкупить Ло Чельсо за 60 миллионов.

Ло Чельсо выступает за "Бетис" с 2018 года. В Испании он провел 45 игр, забил 16 голов и отдал 7 ассистов.

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