"Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup

"Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в матче за первое место в турнире Audi Cup.

В основное время команды забили по два гола. По серии пенальти сильнее оказались "шпоры".

"Тоттенхэм" - "Бавария" - 2:2; пенальти - 6:5

Голы: Ламела, 19 - 1:0, Эриксен, 59 - 2:0, Арп, 61 - 2:1, Дэвис, 81 - 2:2.

"Тоттенхэм": Льорис (Гассанига, 46), Уокер-Питерс (Фойт, 46; Марш, 80), Санчес (Алдервейрелд, 46), Вертонген (Танганга, 46), Роуз (Уайи, 46), Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Георгиу, 84), Алли (Кейн, 46), Ламела (Эриксен, 46), Нкуду (Сон Хын Мин, 46), Лукас (Роулс, 75).

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Зюле (Зилла, 46; Коман, 76; Михальевич, 77), Павар, Келль (Мюллер, 79), Толиссо (Саншеш, 61), Вилль (Боатенг, 46), Йоханссон (Алаба, 60), Дэвис, Сингх, Нолленбергер (Тиаго, 62), Арп (Левандовски, 75).

Напомним, третье место в турнире занял мадридский "Реал".

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