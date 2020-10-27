"Тоттенхэм" обыграл "Бернли" в матче АПЛ
"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Бернли" в матче 6-го тура чемпионата Англии.
"Бернли" - "Тоттенхэм Хотспур" - 0:1 (0:0)
Гол: Сон Хын Мин, 76.
"Бернли": Поуп, Лонг, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Родригес, 84), Барнс (Выдра, 89), Макнейл.
"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Дэйвис, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 79), Сон Хын Мин (Родон, 90+3), Лукас Моура (Ламела, 57), Кейн.
"Шпоры" идут на пятом месте в турнирной таблице, а "Бернли" располагается на 18 строчке.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18