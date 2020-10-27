"Тоттенхэм" обыграл "Бернли" в матче АПЛ

"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Бернли" в матче 6-го тура чемпионата Англии.

"Бернли" - "Тоттенхэм Хотспур" - 0:1 (0:0)

Гол: Сон Хын Мин, 76.

"Бернли": Поуп, Лонг, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Родригес, 84), Барнс (Выдра, 89), Макнейл.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Дэйвис, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 79), Сон Хын Мин (Родон, 90+3), Лукас Моура (Ламела, 57), Кейн.

"Шпоры" идут на пятом месте в турнирной таблице, а "Бернли" располагается на 18 строчке.

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