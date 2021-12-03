"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" в АПЛ

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"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" в АПЛФото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Брентфорд" в матче 14-го тура АПЛ.

"Тоттенхэм" - "Брентфорд" - 2:0

Голы: Канос (автогол), 12 - 1:0, Сон, 65 - 2:0.

"Тоттенхэм" - Льорис, Эмерсон (Танганга, 83), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Уинкс, 77), Хейбьерг, Скипп, Кейн.

"Брентфорд" - Альваро Фернандес, Янссон, Гуд, Пиннок, Генри, Канос (Висса, 70), Нергор, Янельт (Йенсен, 70), Оньека (Баптист, 56), Тоуни, Мбемо.

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