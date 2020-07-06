"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ

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"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" обыграл "Эвертон"  со счетом 1:0. Победу "шпорам" принес автогол защитника гостей Майкла Кина.

Благодаря победе "Тоттенхэм" поднялся на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Эвертон" остался на 11-й позиции.

"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 1:0 (1:0)
Гол: Кин, 24 (автогол) - 1:0

"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Сиссоко, Ло Чельсо, Уинкс, Лукас Моура, Сон Хын Мин (Бергвейн, 78), Кейн.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Сидибе, 77), Динь, Холгейт (Мина, 36), Кин, Сигурдссон (Бернард, 67), Андре Гомеш, Ивоби (Гордон, 46), Дэвис (Кин, 77), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

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