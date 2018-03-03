"Тоттенхэм" обыграл "Хаддерсфилд", "Лестер" сыграл вничью с "Борнмутом" и другие результаты 29-го тура АПЛ
В рамках 29-го тура английской Премьер-Лиги "Уотфорд", "Тоттенхэм" и "Суонси" одержали победы над "Вест Бромвичем", "Хаддерсфилдом" и "Вест Хэмом", а "Саутгемптон" со "Сток Сити" и "Лестер" с "Борнмутом" сыграли вничью.
"Саутгемптон" - "Сток Сити" - 0:0
"Саутгемптон": Макарти, Седрик, Стивенс, Худт, Бертран, Ромеу, Лемина, Симс (Буфаль, 76), Тадич (Габбьядини, 65), Редмонд, Карильо (Лонг, 79).
"Сток Сити": Батленд, Стафилидис (Крауч, 46), Мартинс Инди, Зума, Бауэр, Кэмерон, Чупо-Мотинг (Хесе, 65), Ндиайе, Аллен, Шакири, Диуф (Питерс, 23).
"Уотфорд" - "Вест Бромвич" - 1:0
Гол: Дини, 77 - 1:0.
"Уотфорд": Карнезис, Янмат, Предль, Мариаппа, Холебас (Бритос, 90+5), Дукуре, Капу, Каррильо (Хьюз, 66), Перейра, Ричарлисон (Окака, 54), Дини.
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббс, Ливермор (Филд, 87), Крыховяк (Макклин, 81), Брант, Филлипс, Родригес (Бурк, 87), Рондон.
"Тоттенхэм" - "Хаддерсфилд" - 2:0
Голы: Сон Хын-Мин, 27 - 1:0, Сон Хын-Мин, 54 - 2:0.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Дембеле (Сиссоко, 77), Дайер, Эриксен, Алли (Моура, 83), Сон Хын-Мин (Ламела, 70), Кейн.
"Хаддерсфилд": Лоссль, Хадерджонаж, Занка, Шиндлер, Конголо, Уильямс, Хогг (Депуатр, 83), Кванер (Инс, 33), Притчард (Биллинг, 45+1), Ван ла Парра, Мунье.
"Соунси" - "Вест Хэм" - 4:1
Голы: Ки Сон-Ен, 8 - 1:0, Ван дер Хорн, 32 - 2:0, Кинг, 48 - 3:0, Айю, 63 - 4:0 (пенальти), Антонио, 79 - 4:1.
"Суонси": Фабьянски, Ван дер Хорн, Фернандес, Маусон, Нотон, Кинг (Кэррол, 81), Ки, Клукас (Абрахам, 90), Ольссон, А. Айю (Дайер, 78), Дж. Айю.
"Вест Хэм": Адриан, Райс, Рид (Бирам, 27), Крессуэлл, Сабалета, Куяте, Нобл, Эвра (Антонио, 46), Арнаутович, Чичарито, Лансини.
"Лестер" - "Борнмут" - 1:1
Голы: Кинг, 35 - 0:1, Махрез, 90+7 - 1:1.
"Лестер": Шмейхель, Амарте (Чилуэлл, 20), Морган, Магуайр, Фукс (Диабате, 79), Джеймс, Ндиди, Силва (Ихеаначо, 59), Махрез, Варди, Олбрайтон.
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, С. Кук, Аке, Смит, Л. Кук, Гослинг, Дэниэлс, Кинг (Муссе, 90+1), Уилсон (Сурман, 77), Станислас.
опрос
главное
-
Чемпионство все ближе: "Бавария" проэкзаменует на выезде "Фрайбург"
-
День дерби: "Милан" сразится с "Интером"
-
Большой матч с очевидным фаворитом: "Манчестер Сити" против "Челси"
-
Быть ли интриге? "Атлетико" на "Капм Ноу" намерен дать бой "Барселоне"
-
С равными шансами на успех: "Локомотив" в центральном матче тура принимает "Спартак"
Лента новостей
-
Бубнов: "Непонятно почему Манчини продолжает проводить странные эксперименты"
-
Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"
-
"СКА-Хабаровск" - "Тосно" - 0:1 (обзор)
-
Роналду предъявил претензии Зидану
-
Менье: "Если не пройдем "Реал", имея такой состав, нам не будет оправдания"
-
Де Хеа озвучил свои требования "Реалу"
-
Венгер поделился мнением об игре "Арсенала" в текущем сезоне
-
УЕФА назначил арбитра на матч ПСЖ - "Реал"
-
"Ливерпуль" интересуется одним из лидеров "Ниццы"
-
Спаллетти поделился ожиданиями от миланского дерби
-
Спортдир ПСЖ: "Нам нужен один из лучших арбитров в ответном матче с "Реалом"
-
"Тосно" на выезде переиграл "СКА-Хабаровск"
-
Гвардиола хочет, чтобы "Манчестер Сити" подписал Иньесту
-
Рамос: "Постараемся сыграть с ПСЖ столь же дисциплинированно"
-
"Эвертон" нацелился на Варди
-
"Арсенал" и "Челси" поборются за Анчелотти
-
Канте поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"
-
Месси недоволен Миной и хочет, чтобы его отправили в аренду
-
"Манчестер Юнайтед" готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером в мире
-
Янг заявил, что "Манчестер Юнайтед" будет до конца бороться за победу в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|28
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Эвертон
|29
|34
|11
|Борнмут
|29
|33
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20