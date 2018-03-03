"Тоттенхэм" обыграл "Хаддерсфилд", "Лестер" сыграл вничью с "Борнмутом" и другие результаты 29-го тура АПЛ

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"Тоттенхэм" обыграл "Хаддерсфилд", "Лестер" сыграл вничью с "Борнмутом" и другие результаты 29-го тура АПЛВ рамках 29-го тура английской Премьер-Лиги "Уотфорд", "Тоттенхэм" и "Суонси" одержали победы над "Вест Бромвичем", "Хаддерсфилдом" и "Вест Хэмом", а "Саутгемптон" со "Сток Сити" и "Лестер" с "Борнмутом"  сыграли вничью.

"Саутгемптон" - "Сток Сити" - 0:0

"Саутгемптон": Макарти, Седрик, Стивенс, Худт, Бертран, Ромеу, Лемина, Симс (Буфаль, 76), Тадич (Габбьядини, 65), Редмонд, Карильо (Лонг, 79).

"Сток Сити": Батленд, Стафилидис (Крауч, 46), Мартинс Инди, Зума, Бауэр, Кэмерон, Чупо-Мотинг (Хесе, 65), Ндиайе, Аллен, Шакири, Диуф (Питерс, 23).

"Уотфорд" - "Вест Бромвич" - 1:0

Гол: Дини, 77 - 1:0.

"Уотфорд": Карнезис, Янмат, Предль, Мариаппа, Холебас (Бритос, 90+5), Дукуре, Капу, Каррильо (Хьюз, 66), Перейра, Ричарлисон (Окака, 54), Дини.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббс, Ливермор (Филд, 87), Крыховяк (Макклин, 81), Брант, Филлипс, Родригес (Бурк, 87), Рондон.

"Тоттенхэм" - "Хаддерсфилд" - 2:0

Голы: Сон Хын-Мин, 27 - 1:0, Сон Хын-Мин, 54 - 2:0.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Дембеле (Сиссоко, 77), Дайер, Эриксен, Алли (Моура, 83), Сон Хын-Мин (Ламела, 70), Кейн.

"Хаддерсфилд": Лоссль, Хадерджонаж, Занка, Шиндлер, Конголо, Уильямс, Хогг (Депуатр, 83), Кванер (Инс, 33), Притчард (Биллинг, 45+1), Ван ла Парра, Мунье.

"Соунси" - "Вест Хэм" - 4:1

Голы: Ки Сон-Ен, 8 - 1:0, Ван дер Хорн, 32 - 2:0, Кинг, 48 - 3:0, Айю, 63 - 4:0 (пенальти), Антонио, 79 - 4:1.

"Суонси": Фабьянски, Ван дер Хорн, Фернандес, Маусон, Нотон, Кинг (Кэррол, 81), Ки, Клукас (Абрахам, 90), Ольссон, А. Айю (Дайер, 78), Дж. Айю.

"Вест Хэм": Адриан, Райс, Рид (Бирам, 27), Крессуэлл, Сабалета, Куяте, Нобл, Эвра (Антонио, 46), Арнаутович, Чичарито, Лансини.

"Лестер" - "Борнмут" - 1:1

Голы: Кинг, 35 - 0:1, Махрез, 90+7 - 1:1.

"Лестер": Шмейхель, Амарте (Чилуэлл, 20), Морган, Магуайр, Фукс (Диабате, 79), Джеймс, Ндиди, Силва (Ихеаначо, 59), Махрез, Варди, Олбрайтон.

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, С. Кук, Аке, Смит, Л. Кук, Гослинг, Дэниэлс, Кинг (Муссе, 90+1), Уилсон (Сурман, 77), Станислас.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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