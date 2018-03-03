"Тоттенхэм" обыграл "Хаддерсфилд", "Лестер" сыграл вничью с "Борнмутом" и другие результаты 29-го тура АПЛ

В рамках 29-го тура английской Премьер-Лиги "Уотфорд", "Тоттенхэм" и "Суонси" одержали победы над "Вест Бромвичем", "Хаддерсфилдом" и "Вест Хэмом", а "Саутгемптон" со "Сток Сити" и "Лестер" с "Борнмутом" сыграли вничью.

"Саутгемптон" - "Сток Сити" - 0:0

"Саутгемптон": Макарти, Седрик, Стивенс, Худт, Бертран, Ромеу, Лемина, Симс (Буфаль, 76), Тадич (Габбьядини, 65), Редмонд, Карильо (Лонг, 79).

"Сток Сити": Батленд, Стафилидис (Крауч, 46), Мартинс Инди, Зума, Бауэр, Кэмерон, Чупо-Мотинг (Хесе, 65), Ндиайе, Аллен, Шакири, Диуф (Питерс, 23).

"Уотфорд" - "Вест Бромвич" - 1:0

Гол: Дини, 77 - 1:0.

"Уотфорд": Карнезис, Янмат, Предль, Мариаппа, Холебас (Бритос, 90+5), Дукуре, Капу, Каррильо (Хьюз, 66), Перейра, Ричарлисон (Окака, 54), Дини.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббс, Ливермор (Филд, 87), Крыховяк (Макклин, 81), Брант, Филлипс, Родригес (Бурк, 87), Рондон.

"Тоттенхэм" - "Хаддерсфилд" - 2:0

Голы: Сон Хын-Мин, 27 - 1:0, Сон Хын-Мин, 54 - 2:0.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Дембеле (Сиссоко, 77), Дайер, Эриксен, Алли (Моура, 83), Сон Хын-Мин (Ламела, 70), Кейн.

"Хаддерсфилд": Лоссль, Хадерджонаж, Занка, Шиндлер, Конголо, Уильямс, Хогг (Депуатр, 83), Кванер (Инс, 33), Притчард (Биллинг, 45+1), Ван ла Парра, Мунье.

"Соунси" - "Вест Хэм" - 4:1

Голы: Ки Сон-Ен, 8 - 1:0, Ван дер Хорн, 32 - 2:0, Кинг, 48 - 3:0, Айю, 63 - 4:0 (пенальти), Антонио, 79 - 4:1.

"Суонси": Фабьянски, Ван дер Хорн, Фернандес, Маусон, Нотон, Кинг (Кэррол, 81), Ки, Клукас (Абрахам, 90), Ольссон, А. Айю (Дайер, 78), Дж. Айю.

"Вест Хэм": Адриан, Райс, Рид (Бирам, 27), Крессуэлл, Сабалета, Куяте, Нобл, Эвра (Антонио, 46), Арнаутович, Чичарито, Лансини.

"Лестер" - "Борнмут" - 1:1

Голы: Кинг, 35 - 0:1, Махрез, 90+7 - 1:1.

"Лестер": Шмейхель, Амарте (Чилуэлл, 20), Морган, Магуайр, Фукс (Диабате, 79), Джеймс, Ндиди, Силва (Ихеаначо, 59), Махрез, Варди, Олбрайтон.

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, С. Кук, Аке, Смит, Л. Кук, Гослинг, Дэниэлс, Кинг (Муссе, 90+1), Уилсон (Сурман, 77), Станислас.