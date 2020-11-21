"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" и вышел на первое место в АПЛ
В матче 9-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Победу лондонскому клубу принесли голы Сон Хын Мина и Джовани Ло Чельсо.
Благодаря победе "Тоттенхэм" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 20 очков. "Манчестер Сити" с 12 очками остался на 10-й позиции.
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" - 2:0 (1:0)
Голы: Сон Хын Мин, 5 - 1:0, Ло Чельсо, 65 - 2:0
"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Сиссоко, Хейбьерг, Сон Хын Мин, Ндомбеле (Ло Чельсо, 65), Бергвейн (Лукас Моура, 73), Кейн.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Уокер, де Брюйне, Бернарду Силва (Фоден, 72), Марез (Стерлинг, 72), Родри, Ферран Торрес, Габриэл Жезус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18