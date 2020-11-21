"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" и вышел на первое место в АПЛ

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"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" и вышел на первое место в АПЛ

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Победу лондонскому клубу принесли голы Сон Хын Мина и Джовани Ло Чельсо.

Благодаря победе "Тоттенхэм" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 20 очков. "Манчестер Сити" с 12 очками остался на 10-й позиции.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" - 2:0 (1:0)
Голы: Сон Хын Мин, 5 - 1:0, Ло Чельсо, 65 - 2:0

"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Сиссоко, Хейбьерг, Сон Хын Мин, Ндомбеле (Ло Чельсо, 65), Бергвейн (Лукас Моура, 73), Кейн.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Уокер, де Брюйне, Бернарду Силва (Фоден, 72), Марез (Стерлинг, 72), Родри, Ферран Торрес, Габриэл Жезус.

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