"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли"

В центральном матче 25 тура АПЛ "Тоттенхэм" на своем поле встретился с "Манчестер Юнайтед". "Шпоры" в случае успеха могли оторваться от "Арсенала" и продолжить погоню за "Ливерпулем", который на данный момент занимает четвертое место. Плотность в верхней части турнирной таблице английского чемпионата довольно высокая (лидирующий "Манчестер Сити" – исключение из правила), поэтому даже находящийся на втором месте "Манчестер Юнайтед" не может пока гарантировать выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Несколько неудачных матчей, особенно против прямых конкурентов, могут откинуть не отличающихся стабильностью "красных дьяволов" на пятую позицию. Именно поэтому игра против "Тоттенхэма" для команды Моуринью была очень важна, однако, кажется, "красные дьяволы" в начале матча мыслями еще были в раздевалке. "Тоттенхэм" забил гол уже на 11 секунде, заставив капитулировать Де Хеа.

Хозяева развели мяч с центра поля, Вертонген тут же забросил его вперед, Кейн выиграл воздух у Джонса и сбросил игровой снаряд на Алли, тот опередил Смоллинга и откатил мяч на свободного Эриксена, которому оставалось попасть в угол.

"Манчестер Юнайтед" тут же "проснулся", гости полетели вперед и могли отыграться: Погба получил мяч от Санчеса и отправил его в штрафную, там Лингард оказался перед Льорисом, но в ближнем бою переиграть вратаря "Тоттенхэма" не сумел.

В дальнейшем игра немного успокоилась, команды фактически перестали бить по воротам. Явного преимущества не было ни у одной из команд, но интереснее смотрелся "Тоттенхэм". В составе "шпор" выделялся Эриксен, благодаря ему хозяевам постепенно удалось взять игру под свой контроль.

В середине тайма неплохой момент был у Кейна, но английский форвард не сумел повторить удар своего партнера по команде, оказавшись перед воротами соперника – мяч полетел в Де Хеа. Хозяева забить не смогли, через пару минут им решил помочь Джонс. Триппьер прибежал в атаку и с правого края прострелил в центр, Джонс подставил ногу, после чего мяч полетел в сетку. Положение "МЮ" становилось катастрофическим, ведь в первом тайме у них практически не было предпосылок, чтобы сравнять счет. Можно вспомнить удар в правый ближний угол от Мартиаля, когда мяч попал в сетку с внешней стороны. "Тоттенхэм" же ответил на это моментом Кейна, который воспользовался очередной ошибкой Джонса, пробив в левый угол, но в этом моменте себя проявил Де Хеа. Также в первом тайме "Тоттенхэм" мог претендовать на пенальти, когда Алли упал в чужой штрафной в борьбе с Валенсией, однако свисток арбитра в этом моменте промолчал.

Во втором тайме картина игры не изменилась, "Тоттенхэм" доминировал, в итоге пробив 21 раз по воротам соперника, против шести у "МЮ", что правда у "шпор" было не все в порядке с точностью, но главное, что они уже забили два мяча и могли играть в свое удовольствие. У "МЮ" был фактически только один шанс в середине тайма, когда Лукаку продавил Дэвиса и пробивал с левого края в ближний угол – Льорис мяч отбил. "Тоттенхэм" же неоднократно мог забить третий гол: самые реальные моменты упустили Сон и Кейн, но и без этого победа "шпор" была добыта в ярком стиле. На поле "Уэмбли" была только одна команда.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0

Голы: Эриксен, 1 – 1:0; Джонс в свои ворота, 28 – 2:0

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле (Ваньяма, 90), Эриксен, Алли (Сиссоко, 88), Сон (Ламела 80), Кейн

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Янг, Матич, Погба (Мата, 63), Лингард (Феллаини, 63 (Эррера, 70)), А. Санчес, Лукаку, Мартиаль.

Вячеслав Горбачев

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