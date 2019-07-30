"Тоттенхэм" обыграл "Реал" в полуфинале Кубка Ауди

4 Теги реал мадридтоттенхэм

"Тоттенхэм" обыграл "Реал" в полуфинале Кубка Ауди

В полуфинале Кубка Ауди "Тоттенхэм" обыграл "Реал" и завоевал путевку в финал. Победу "шпорам" принес гол нападающего Харри Кейна, который отличился в середине первого тайма.

В финале "Тоттенхэм" сыграет с победителем пары "Бавария" - "Фенербахче".

"Реал" Испания – "Тоттенхэм" Англия – 0:1 (0:1)
Гол: Кейн, 22 - 0:1

"Реал": Навас, Карвахаль (Одриосола, 80), Рамос, Варан (Начо, 65), Марсело (Де Ла Фуэнте, 80), Лукас Васкес (Вальверде, 65), Кроос (Винисиус, 64), Модрич (Сеоане, 80), Азар (Иско, 80), Бензема (Диас, 80), Родриго (Кубо, 80)

"Тоттенхэм": Гассанига (Льорис, 46), Фойт (Танганга, 46), Алдервейрелд (Лукас Моура, 46), Вертонген (Санчес, 46), Роуз (Георгиу, 46), Уинкс (Уокер-Питерс, 46), Ндомбеле (Сиссоко, 46), Ламела (Алли, 46), Эриксен (Скипп, 46), Сон (Н'Куду, 66), Кейн (Пэрротт, 46)

Не пропустите: Роналду сделал прогноз на выступление "Реала" в новом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Переса и лысого шарлатана на мыло!
Переса и лысого шарлатана на мыло!

Реал полное говно. 317 миллионов баксов мешок выкинул на ветер.

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

ой господи!) Реал без судей - это, конечно, какое-то шапито передвижное)) Что же они теперь, с вар, делать-то будут?) Интересно, заходил Зидан после игры в раздевалку или там опять Рамос туалет оборудовал?:)

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Реал не мог 30 минут забить молодежке Тотенхэма!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Перес бушует! - Звонит Моуру! Зидан в ярости! - Просит срочно купить Погба!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Луис Адриано покинул "Спартак" и перешел в "Палмейрас"

Официально: Луис Адриано покинул "Спартак" и перешел в "Палмейрас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов