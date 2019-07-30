"Тоттенхэм" обыграл "Реал" в полуфинале Кубка Ауди

В полуфинале Кубка Ауди "Тоттенхэм" обыграл "Реал" и завоевал путевку в финал. Победу "шпорам" принес гол нападающего Харри Кейна, который отличился в середине первого тайма.

В финале "Тоттенхэм" сыграет с победителем пары "Бавария" - "Фенербахче".

"Реал" Испания – "Тоттенхэм" Англия – 0:1 (0:1)

Гол: Кейн, 22 - 0:1

"Реал": Навас, Карвахаль (Одриосола, 80), Рамос, Варан (Начо, 65), Марсело (Де Ла Фуэнте, 80), Лукас Васкес (Вальверде, 65), Кроос (Винисиус, 64), Модрич (Сеоане, 80), Азар (Иско, 80), Бензема (Диас, 80), Родриго (Кубо, 80)

"Тоттенхэм": Гассанига (Льорис, 46), Фойт (Танганга, 46), Алдервейрелд (Лукас Моура, 46), Вертонген (Санчес, 46), Роуз (Георгиу, 46), Уинкс (Уокер-Питерс, 46), Ндомбеле (Сиссоко, 46), Ламела (Алли, 46), Эриксен (Скипп, 46), Сон (Н'Куду, 66), Кейн (Пэрротт, 46)

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