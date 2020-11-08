"Тоттенхэм" обыграл "Вест Бромвич" и возглавил таблицу АПЛ
"Тоттенхэм" обыграл "Вест Бромвич" в матче 8-го тура чемпионата Англии.
Победный гол на 88-й минуте забил нападающий Харри Кейн.
"Вест Бромвич" - "Тоттенхэм" 0:1 (0:0)
Гол: Кейн, 88.
"Вест Бромвич": Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Ливермор (Эдвардс, 89), Кровинович, Галлахер, Робинсон (Диангана, 68), Грант (Филлипс, 84).
"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Регилон, Сиссоко (Лукас Моура, 78), Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 64), Бэйл (Винисиус, 78), Сон Хын Мин, Кейн.
"Тоттенхэм" с 17 баллами занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ. "Вест Бромвич" с 3 баллами - на 18 строчке.
А еще: Харри Кейн забил 200-й гол за "Тоттенхэм"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18