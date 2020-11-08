"Тоттенхэм" обыграл "Вест Бромвич" и возглавил таблицу АПЛ

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"Тоттенхэм" обыграл "Вест Бромвич" и возглавил таблицу АПЛ

"Тоттенхэм" обыграл "Вест Бромвич" в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Победный гол на 88-й минуте забил нападающий Харри Кейн.

"Вест Бромвич" - "Тоттенхэм" 0:1 (0:0)

Гол: Кейн, 88.

"Вест Бромвич": Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Ливермор (Эдвардс, 89), Кровинович, Галлахер, Робинсон (Диангана, 68), Грант (Филлипс, 84).

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Регилон, Сиссоко (Лукас Моура, 78), Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 64), Бэйл (Винисиус, 78), Сон Хын Мин, Кейн.

"Тоттенхэм" с 17 баллами занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ. "Вест Бромвич" с 3 баллами - на 18 строчке.

А еще: Харри Кейн забил 200-й гол за "Тоттенхэм"| http://soccernews.ru
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