"Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон"

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"Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на своем поле проиграл "Тоттенхэму" со счетом 0:1.

Единственный гол в начале первого тайма с пенальти забил Деле Алли.

"Тоттенхэм", набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с нулем очков остался на 17-й позиции.

"Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм" - 0:1 (0:1)
Гол: Алли, 9 (с пенальти) - 0:1

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс (Фабиу Силва, 84), Килмен, Марсал, Моутинью (Дендонкер, 72), Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкау (Аит-Нури, 84).

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Алли, Скипп, Сон Хын Мин (Кейн, 72), Лукас Моура (Ло Чельсо, 67), Бергвейн (Уинкс, 90).

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