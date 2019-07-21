"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" в Кубке чемпионов благодаря суперголу Кейна
В матче International Champions Cup лондонский "Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" со счетом 3:2. Английский клуб открыл счет на 30-й минуте, отличился Эрик Ламела. В начале второго тайма "Ювентус" вышел вперед благодаря голам Гонсало Игуаина и Криштиану Роналду. Впрочем, вскоре счет сравнял Лукас Моура. Победу "Тоттенхэму" принес Харри Кейн, который забил гол на 93-й минуте, ударом с центра поля.
"Ювентус" Италия – "Тоттенхэм" Англия - 2:3 (0:1)
Голы: Ламела, 30 - 0:1, Игуаин, 56 - 1:1, Роналду, 60 - 2:1, Лукас Моура, 65 - 2:2, Кейн, 90+3 - 2:3
"Ювентус": Буффон (Щесны, 46), Ругани (Демирал, 46), Де Шильо, Бонуччи (де Лигт, 63), Канселу, Матюиди (Кастанос, 76), Джан (Рабьо, 46), Пьянич (Мураторе, 76), Бернардески, Манджукич (Игуаин, 46), Роналду (Матеус Перейра, 63).
"Тоттенхэм": Гассанига, Танганга (Вертонген, 46), Уокер-Питерс (Марш, 71), Алдервейрелд (Фойт, 46), Скипп (Боуден, 90), Георгиу (Уайт, 71), Алли (Сиссоко, 46), Ламела (Ндомбеле, 63), Уинкс (Роулз, 63), Пэрротт (Кейн, 46), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 46).
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|4
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|Арсенал Лондон
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