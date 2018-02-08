"Тоттенхэм", обыграв "Ньюпорт", "шагает" в 1/8 финала кубка Англии

В переигровке 1/16 финала кубка Англии лондонский "Тоттенхэм" доказал свое превосходство над "Ньюпортом".

"Тоттенхэм" - "Ньюпорт" - 2:0

Голы: Батлер, 26 - 1:0 (автогол), Ламела, 34 - 2:0.

"Тоттенхэм": Ворм, Орье, Фойт, Алдервейрелд, Роуз (Уокер-Петерс, 86), Ваньяма (Алли, 78), Уинкс, Сиссоко, Ламела, Сон Хын Мин (Эриксен, 61), Льоренте.

Напомним, Гиггз высказался о возможном уходе Кейна из "Тоттенхэма". | soccernews.ru