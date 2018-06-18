"Тоттенхэм" оценил Эриксена дороже Мбаппе

Теги тоттенхэмкристиан эриксенбарселона

"Тоттенхэм" оценил Эриксена дороже МбаппеЛондонский "Тоттенхэм" назвал каталонской "Барселоне" стоимость своего полузащитника Кристиана Эриксена, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, "шпоры" сообщили "сине-гранатовым", что будут готовы отпустить 26-летнего хавбека на "Камп Ноу", если за него будет заплачено 200 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" хочет купить итальянского защитника. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов