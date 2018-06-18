"Тоттенхэм" оценил Эриксена дороже Мбаппе

Лондонский "Тоттенхэм" назвал каталонской "Барселоне" стоимость своего полузащитника Кристиана Эриксена, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, "шпоры" сообщили "сине-гранатовым", что будут готовы отпустить 26-летнего хавбека на "Камп Ноу", если за него будет заплачено 200 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" хочет купить итальянского защитника. | soccernews.ru