"Тоттенхэм" оценил Кейна в сумасшедшую сумму

Лондонский "Тоттенхэм" оценил своего ведущего бомбардира Харри Кейна в сумасшедшую сумму, информирует El Pais.

Так, по сведениям источника, "шпоры" будут готовы расстаться с 25-летним нападающим, если потенциальный покупатель выложит за него 300 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кейн забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, сегодня "Тоттенхэм" обыграл "Милан". | soccernews.ru