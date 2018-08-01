"Тоттенхэм" оценил Кейна в сумасшедшую сумму

2 Теги тоттенхэмхарри кейн

"Тоттенхэм" оценил Кейна в сумасшедшую суммуЛондонский "Тоттенхэм" оценил своего ведущего бомбардира Харри Кейна в сумасшедшую сумму, информирует El Pais.

Так, по сведениям источника, "шпоры" будут готовы расстаться с 25-летним нападающим, если потенциальный покупатель выложит за него 300 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кейн забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, сегодня "Тоттенхэм" обыграл "Милан". | soccernews.ru

Комментарии
Диметрио

Он и трети этой суммы не стоит!

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Kireman

А 300 млн это не много) Лет через 5 и Дзюбу за них не купишь

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