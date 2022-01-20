"Тоттенхэм" одержал фантастическую победу над "Лестером"
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Лестер" со счетом 3:2.
В середине первого тайма счет открыл Пэтсон Дака, но на 38-й минуте равновесие восстановил Харри Кейн. В середине второго тайма хозяев вновь вывел вперед Джеймс Мэддисон, но в компенсированное время дубль Стевена Бергвейна принес победу "шпорам".
"Тоттенхэм", набрав 36 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 25 очками остался на 10-й позиции.
"Лестер" – "Тоттенхэм" - 2:3 (1:1)
Голы: Дака, 24 - 1:0, Кейн, 38 - 1:1, Мэддисон, 76 - 2:1, Бергвейн, 90+6 - 2:2, Бергвейн, 90+7 - 2:3
"Лестер": Шмейхель, Вестергор, Сеюнджю, Чоудури, Томас (Джастин, 53), Олбрайтон, Тилеманс, Мэддисон, Дьюзбери-Холл (Сумаре, 88), Дака (Барнс, 75), Лукман.
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Доэрти, 46), Дэвис, Санчес, Танганга, Регилон (Бергвейн, 79), Хейбьерг, Уинкс (Ло Чельсо, 74), Скипп, Лукас Моура, Кейн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18