"Тоттенхэм" одержал фантастическую победу над "Лестером"

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"Тоттенхэм" одержал фантастическую победу над "Лестером"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Лестер" со счетом 3:2.

В середине первого тайма счет открыл Пэтсон Дака, но на 38-й минуте равновесие восстановил Харри Кейн. В середине второго тайма хозяев вновь вывел вперед Джеймс Мэддисон, но в компенсированное время дубль Стевена Бергвейна принес победу "шпорам".

"Тоттенхэм", набрав 36 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 25 очками остался на 10-й позиции.

"Лестер" – "Тоттенхэм" - 2:3 (1:1)
Голы: Дака, 24 - 1:0, Кейн, 38 - 1:1, Мэддисон, 76 - 2:1, Бергвейн, 90+6 - 2:2, Бергвейн, 90+7 - 2:3

"Лестер": Шмейхель, Вестергор, Сеюнджю, Чоудури, Томас (Джастин, 53), Олбрайтон, Тилеманс, Мэддисон, Дьюзбери-Холл (Сумаре, 88), Дака (Барнс, 75), Лукман.

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Доэрти, 46), Дэвис, Санчес, Танганга, Регилон (Бергвейн, 79), Хейбьерг, Уинкс (Ло Чельсо, 74), Скипп, Лукас Моура, Кейн.

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