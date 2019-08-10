"Тоттенхэм" одержал победу над "Астон Виллой" в 1-м туре АПЛ

Теги тоттенхэмастон вилла

"Тоттенхэм" одержал победу над "Астон Виллой" в 1-м туре АПЛ

В рамках 1-го тура АПЛ "Тоттенхэм" уверенно разобрался с "Астон Виллой".

"Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 3:1

Голы: Макгинн, 9 - 0:1, Ндомбеле, 73 - 1:1, Кейн, 86 - 2:1, Кейн, 90 - 3:1

"Тоттенхэм": Льорис, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Роуз, Санчес, Уинкс (Эриксен, 64), Сиссоко, Ламела (Нкуду, 88), Ндомбеле (Скипп, 90), Лукас Моура, Кейн.

"Астон Вилла": Хитон, Тэйлор, Аль-Мухаммади, Мингз, Энгельс, Хурихэйн (Дуглас Луис, 82), Макгинн, Эль-Гази, Грилиш, Трезеге (Хота, 59), Уэсли (Коджиа, 74).

Предупреждение: Ламела (87).

Читайте также: "Манчестер Сити" уничтожил "Вест Хэм" в первом туре АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин"

"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов