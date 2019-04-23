"Тоттенхэм" одержал тяжелейшую победу над "Брайтоном"

Завершились два перенесенных матча 33-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" лишь на 88-й минуте забил единственный гол "Брайтону". Автором победного гола стал Кристиан Эриксен. "Уотфорд" и "Саутгемптон" разошлись миром со счетом 1:1. Гости открыли счет на 7-й секунде, а хозяева сумели уйти от поражения на 90-й минуте.

"Тоттенхэм" – "Брайтон" - 1:0 (0:0)

Гол: Эриксен, 88 - 1:0

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Триппьер, Вертонген, Роуз, Алли, Ваньяма (Дэвис, 82), Эриксен, Лукас Моура (Янссен, 80), Льоренте, Сон Хын Мин (Фойт, 90).

"Уотфорд" – "Саутгемптон" - 1:1 (0:1)

Голы: Лонг, 1 - 0:1, Грэй, 90 - 1:1

Не пропустите: Форвард "Саутгемптона" Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ. | http://soccernews.ru