"Тоттенхэм" одержал тяжелейшую победу над "Брайтоном"

Теги тоттенхэмуотфордсаутгемптонбрайтон & хоув альбион

"Тоттенхэм" одержал тяжелейшую победу над "Брайтоном"

Завершились два перенесенных матча 33-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" лишь на 88-й минуте забил единственный гол "Брайтону". Автором победного гола стал Кристиан Эриксен. "Уотфорд" и "Саутгемптон" разошлись миром со счетом 1:1. Гости открыли счет на 7-й секунде, а хозяева сумели уйти от поражения на 90-й минуте. 

"Тоттенхэм" – "Брайтон" - 1:0 (0:0)
Гол: Эриксен, 88 - 1:0

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Триппьер, Вертонген, Роуз, Алли, Ваньяма (Дэвис, 82), Эриксен, Лукас Моура (Янссен, 80), Льоренте, Сон Хын Мин (Фойт, 90).

"Уотфорд" – "Саутгемптон" - 1:1 (0:1)
Голы: Лонг, 1 - 0:1, Грэй, 90 - 1:1

Не пропустите: Форвард "Саутгемптона" Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ.  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" на выезде выиграла у "Алавеса" (видео голов)

"Барселона" на выезде выиграла у "Алавеса" (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд Уотфорд 35 50
8 Эвертон Эвертон 35 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов