"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом"

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"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом"

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" в лондонском дерби обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Счет открыл форвард "канониров" Александр Ляказетт, но затем победу "шпорам" принесли голы Сон Хын Мина и Тоби Алдервейрелда.

Благодаря победе "Тоттенхэм" поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Арсенал" опустился на девятую позицию.

"Тоттенхэм" – "Арсенал" - 2:1 (1:1)
Голы: Ляказетт, 16 - 0:1, Сон Хын Мин, 19 - 1:1, Алдервейрелд, 81 - 2:1

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дэвис, Санчес, Уинкс, Ло Чельсо (Скипп, 84), Лукас Моура (Бергвейн, 82), Сиссоко, Сон Хын Мин (Ламела, 90), Кейн.

"Арсенал": Мартинес, Бельерин (Соареш, 84), Давид Луиз, Мустафи, Тирни (Уиллок, 84), Себальос, Джака, Пепе (Сака, 70), Колашинац (Нелсон, 84), Ляказетт, Обамеянг.

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