"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Брайтоном"

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"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Брайтоном"

В рамках 19-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле переиграл "Брайтон" со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд в первом тайме усилиями Адама Уэбстера, однако после перерыва "шпоры" ответили двумя голами - отличились Харри Кейн и Деле Алли.

"Тоттенхэм" – "Брайтон" - 2:1

Голы: Уэбстер, 37 - 0:1, Кейн, 53 - 1:1, Алли, 72 - 2:1.

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Алли, Лукас Моура (Дайер, 76), Сиссоко, Сессеньон (Ло Чельсо, 56), Уинкс (Эриксен, 68), Кейн.

"Брайтон": Райан, Бернардо (Троссард, 76), Берн, Даффи, Скелотто (Биссума, 83), Стивенс, Муй, Альсате, Гросс, Уэбстер, Коннолли (Мопе, 68).

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