"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Уотфордом"

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"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Уотфордом"

В матче 24-го тура АПЛ "Тоттенхэм" обыграл "Уотфорд" за 10 минут до конца матча.

Счет был открыт на 38-й минуте защитником "Уотфорда" Крэйгом Кэткартом. На 80-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил нападающий Сон Хын Мин. Победу "шпорам" помог одержать Фернандо Льоренте, забивший гол в концовке встречи. 

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 2:1.

Голы: Каткарт, 38 - 0:1, Сон Хын Мин, 80 - 1:1, Льоренте, 87 - 2:1.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген (Ламела, 79), Алдервейрелд, Роуз, Орье (Лукас Моура, 46), Санчес, Сиссоко (Триппьер, 69), Эриксен, Уинкс, Льоренте, Сон Хын Мин.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Холевас, Капуэ, Клеверли (Уилмот, 66), Перейра, Хьюз, Дини, Деулофеу (Саксесс, 61).

"Тоттенхэм Хотспур" набрал 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. "Уотфорд" с 33 баллами располагается на 9-м месте.

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