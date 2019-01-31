"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Уотфордом"
В матче 24-го тура АПЛ "Тоттенхэм" обыграл "Уотфорд" за 10 минут до конца матча.
Счет был открыт на 38-й минуте защитником "Уотфорда" Крэйгом Кэткартом. На 80-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил нападающий Сон Хын Мин. Победу "шпорам" помог одержать Фернандо Льоренте, забивший гол в концовке встречи.
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 2:1.
Голы: Каткарт, 38 - 0:1, Сон Хын Мин, 80 - 1:1, Льоренте, 87 - 2:1.
"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген (Ламела, 79), Алдервейрелд, Роуз, Орье (Лукас Моура, 46), Санчес, Сиссоко (Триппьер, 69), Эриксен, Уинкс, Льоренте, Сон Хын Мин.
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Холевас, Капуэ, Клеверли (Уилмот, 66), Перейра, Хьюз, Дини, Деулофеу (Саксесс, 61).
"Тоттенхэм Хотспур" набрал 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. "Уотфорд" с 33 баллами располагается на 9-м месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11