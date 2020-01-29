"Тоттенхэм" официально объявил о переходе Бергвейна

"Тоттенхэм" подписал контракт с полузащитником ПСВ и сборной Голландии Стивеном Бергвейном. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 22-летнего игрока с "шпорами" рассчитано до 2025 года. Футболист будет играть под 23-м номером.

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.



Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020

По неофициальным данным "Тоттенхэм" заплатил 35 миллионов евро за трансфер игрока.

В нынешнем сезоне на счету голландца 6 голов в 29 матчах.

Не пропустите: "Саутгемптон" близок к тому, чтобы арендовать у "Тоттенхэма" Уокера-Питерса| http://soccernews.ru