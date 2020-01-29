"Тоттенхэм" официально объявил о переходе Бергвейна

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"Тоттенхэм" официально объявил о переходе Бергвейна

"Тоттенхэм" подписал контракт с полузащитником ПСВ и сборной Голландии Стивеном Бергвейном. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 22-летнего игрока с "шпорами" рассчитано до 2025 года. Футболист будет играть под 23-м номером.

По неофициальным данным "Тоттенхэм" заплатил 35 миллионов евро за трансфер игрока.

В нынешнем сезоне на счету голландца 6 голов в 29 матчах.

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