"Тоттенхэм" официально объявил о переходе Бергвейна

"Тоттенхэм" подписал контракт с полузащитником ПСВ и сборной Голландии Стивеном Бергвейном. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 22-летнего игрока с "шпорами" рассчитано до 2025 года. Футболист будет играть под 23-м номером.

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.



Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS