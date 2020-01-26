"Тоттенхэм" определил четыре альтернативы нападающему "Реал Сосьедада"
"Тоттенхэм" готовится к возможному провалу с трансфером форварда "Реал Сосьедада" Виллиана Жозе.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, в качестве альтернативы бразильцу "шпоры" рассматривают Пако Алькасера ("Боруссия Дортмунд"), Тимо Вернера ("РБ Лейпциг"), Ваута Вегорста ("Вольфсбург") и Марио Гетце ("Боруссия Дортмунд").
Отмечается, что над сделкой будет работать известный агент Пини Захави.
В этом сезоне на счету Виллиана Жозе 8 голов в 22 матчах.
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