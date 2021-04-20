"Тоттенхэм" определил четырёх кандидатов на замену Моуринью

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Лондонский "Тоттенхэм" занимается поиском нового главного тренера, который заменит уволенного накануне Жозе Моуринью.

Британские СМИ пишут, что на данный момент фаворитом на пост наставника "шпор" является Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона".

Также клубом всерьёз рассматриваются кандидатуры Юлиана Нагельсманна ("РБ Лейпциг"), Юргена Клинсманна (безработный) и Брендана Роджерса ("Лестер").

В АПЛ "Тоттенхэм" занимает седьмое место в турнирной таблице. Также команда сыграет в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

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