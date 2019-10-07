"Тоттенхэм" определил двух кандидатов в качестве возможной замены Почеттино

Стали известны два кандидата на замену главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, новым наставником "шпор" может стать либо Жозе Моуринью, работавший с "Челси", "Интером", "Реалом" и "МЮ", либо экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

"Тоттенхэм" после 8 туров чемпионата Англии с 11 очками занимает 9 место в турнирной таблице.

Отметим, что в двух последний матчах подопечные Почеттино потерпели разгромные поражения - от "Баварии" (2:7) в Лиге Чемпионов и "Брайтона" (0:3) в АПЛ. Именно после этих встреч слухи об отставке аргентинского специалиста усилились.

Моуринью находится без работы с декабря 2018 года. Аллегри с лета 2019-го.

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