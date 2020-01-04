"Тоттенхэм" определил кандидатов на замену травмированному Кейну

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"Тоттенхэм" определил кандидатов на замену травмированному Кейну

"Тоттенхэм" намерен выйти на трансферный рынок в поисках нового форварда.

Как сообщает TEAMtalk, главными кандидатами являются нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек и форвард "Интера" Габриэл Барбоза, находящийся в аренде в "Фламенго".

Отметим, что поиск нового форварда связан с травмой бедра Харри Кейна, из-за которой он выбыл на неопределенный срок.

В этом сезоне на счету Пентека четыре забитых мяча в 17 играх. Габигол в 2019 году провел 59 матчей, забил 43 гола и отдал 9 ассистов.

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