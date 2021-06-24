"Тоттенхэм" определил нового кандидата на пост главного тренера команды

Теги тоттенхэмнуну эшпириту санту

"Тоттенхэм" определил нового кандидата на пост главного тренера команды Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"

"Тоттенхэм" нашел нового кандидата на пост тренера команды.

По сведениям The Guardian, "шпоры" рассматривают кандидатуру экс-тренера "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.

Отмечается, что новый спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи имеет хорошие отношения с агентом тренера Жорже Мендешем.

Ранее сообщалось, что интерес к Нуну также проявляют "Кристал Пэлас" и "Эвертон".

Читайте также: "Тоттенхэму" отказал экс-тренер "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вест Хэм" передумал покупать Крала у "Спартака": названа причина

"Вест Хэм" передумал покупать Крала у "Спартака": названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов