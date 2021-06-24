"Тоттенхэм" определил нового кандидата на пост главного тренера команды

Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"

"Тоттенхэм" нашел нового кандидата на пост тренера команды.

По сведениям The Guardian, "шпоры" рассматривают кандидатуру экс-тренера "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.

Отмечается, что новый спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи имеет хорошие отношения с агентом тренера Жорже Мендешем.

Ранее сообщалось, что интерес к Нуну также проявляют "Кристал Пэлас" и "Эвертон".

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