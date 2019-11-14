"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Эриксену

Лондонский "Тоттенхэм" составил шорт-лист из игроков, которые могут стать заменой для полузащитника Кристиана Эриксена.

По информации Daily Express, в сферу интересов "шпор" входят Хаким Зиеш ("Аякс"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Бруну Фернандеш ("Спортинг") и Браис Мендес ("Сельта").

Кроме того, английский клуб рассматривает вариант с выкупом у "Бетиса" контракта Джованни Ло Чельсо, который сейчас выступает за команду на правах аренды.

Напомним, что соглашение Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года и он отказался его продлевать. Таким образом, датчанин покинет британскую столицу либо зимой за небольшую компенсацию, либо по окончании сезона на правах свободного агента.

Не пропустите: "Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино. | http://soccernews.ru