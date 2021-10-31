"Тоттенхэм" определил трех кандидатов на пост главного тренера

Фото: инстаграм Паулу Фонсеки/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" может уволить с поста главного тренера Нуну Эшпириту Санту и уже определил трех кандидатов ему на замену, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, президент английского клуба Дэниэл Леви обсудил отставку тренера со спортивным директором Фабио Паратичи. "Тоттенхэм" проявляет интерес к Сержиу Консейсау ("Порту"), Паулу Фонсеке (безработный) и Антони Конте (безработный).

После 10 туров "Тоттенхэм" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 15 очков.

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